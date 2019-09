Roberto Leal, cantor português, morre aos 67 anos

Roberto Leal nasceu no norte de Portugal e mudou-se para o Brasil aos 11 anos, em 1962, com os pais e nove irmãos. No fim dos anos 80, voltou para o país europeu e lá, dedicou-se ao mercado musical e comandou um programa de televisão. Em 1998, voltou ao Brasil. O último CD, “Arrebenta a festa”, foi lançado em 2016.

Em 45 anos de carreira, Roberto atingiu o marco de mais de 17 milhões de discos vendidos. Entre as faixas mais conhecidas estão “Bate o pé” e a “A festa pode ser bonita”.