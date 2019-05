Roberto Melo diz que Inter nunca duvidou de Guerrero e afirma: “Além de um grande jogador, é um grande atleta”

Após vencer o Paysandu por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (22), no Beira-Rio, o vice de futebol do Internacional, Roberto Melo, afirmou que fizeram uma partida boa, mas destacou que ainda há a partida de volta pela frente. “É um placar que não é definitivo ainda, tem o segundo jogo. É uma boa vantagem, mas não é definitiva”, disse Melo. Já o técnico Odair Hellmann, focou em pontuar o diferencial colorado em campo. “A imposição gerou a vitória, o jogo, o volume todo que tivemos, gerou a vitória”, disse o técnico.

Sobre a atuação de Paolo Guerrero, que marcou dois dos gols que garantiram a vitória colorado, o vice de futebol foi enfático, dizendo que tinham certeza do desempenho positivo. “A nós não surpreende”, afirmou Melo e complementou: “Ele está mostrando que, além de um grande jogador, é um grande atleta”. Odair Hellmann também elogiou o atacante, mas afirmou que é importante pensar no coletivo. “Ele caiu no momento certo, no local certo e na hora certa”, salientou ele, explicando acreditar que a equipe tem uma consolidação para respaldar a atuação de Guerrero.

A próxima disputa do Inter será contra o Santos, pelo Brasileirão, no domingo (26). Melo disse ser um jogo difícil, mas demonstrou segurança: “A gente está num momento que pode fazer um jogo de igual para igual com qualquer equipe”. O comandante da equipe afirmou que o importante é manter a atenção. “É cada vez mais sempre estar atento ao próximo, porque é mais dificuldade que vem pela frente”, afirmou Odair.

Sobre a saída de Iago, Melo elogiou o atleta e deixou claro que ele só saíra “com uma proposta que entendam como irrecusável”. Caso ocorra a saída do jogador, Odair Hellmann afirma que a nova contratação seria decidida junto à direção.