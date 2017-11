Roberto Rodrigues, embaixador especial do cooperativismo na FAO, visita a Cotrijal

“O cooperativismo é como um casamento. Tem que haver fidelidade”, afirmou o embaixador especial do cooperativismo na FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), Roberto Rodrigues, na sede da Cotrijal, em Não-Me-Toque, na tarde da última sexta-feira (24). Ele esteve na região para receber homenagem da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Carazinho), por indicação da direção da Cotrijal, e aproveitou para visitar a cooperativa.

Rodrigues conheceu o prédio administrativo e participou da reunião dos Conselhos de Administração e Fiscal. Interessado, fez várias perguntas aos conselheiros e à direção a respeito da forma de gestão da cooperativa e como ela trabalha junto ao produtor. “É um orgulho estar aqui e mais uma vez poder ver o que a Cotrijal faz em termos de democracia, crescimento econômico, defesa do pequeno produtor, inserção tecnológica e conhecimento global. Tenho 50 anos no cooperativismo e cada vez que venho à Cotrijal fico admirado e até emocionado”, confessou.

Rodrigues visitou a cooperativa por várias vezes e no período em que foi ministro da Agricultura, de 2003 a 2006, esteve na Expodireto Cotrijal em todas as edições. Além da função na FAO, hoje é coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e presidente do Lide Agronegócio.

“É uma honra recebermos a visita de Rodrigues, pelo seu conhecimento na área do cooperativismo e comprometimento com o sistema”, disse o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, ao receber o ex-ministro.

O vice-presidente, Enio Schroeder, repassou ao ex-ministro informações sobre a organização do quadro social e projetos voltados aos associados. Também acompanharam a visita os superintendentes de Produção Agropecuária, Gelson Melo de Lima, e de Operações, Laídes Porto Alegre.

Deixe seu comentário: