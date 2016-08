Roberto Rodrigues: “Só haverá paz se não houver mais fome no mundo”

O ex-ministro da agricultura, Roberto Rodrigues falou durante o encontro do LIDE, para um grupo de convidados da entidade, na Casa da Pampa na Expointer, sobre segurança alimentar planetária e defende que a ONU “se preocupa com a preservação da paz, mas só haverá paz se não houver mais fome no mundo”. Segundo ele, nos próximos 10 anos a oferta de alimentos no mundo necessária deverá ser de 20% em relação aos números de hoje e para chegar a este resultado, o Brasil terá que responder por 40% deste percentual. Isso só será possível com estratégia. “O Brasil tem gente capaz, tecnologia tropical sustentável mas não tem estratégia, falta logística, investimento em tecnologia, modernização da legislação entre outras necessidades. Agora há esperança de que o novo governo federal estabeleça um plano estratégico nesta direção. É importante porque nunca mais o Brasil terá a oportunidade de ser o maior líder mundial na oferta de alimentos”.

Na condição de presidente nacional do LIDE no segmento do agro, Roberto Rodrigues vem promovendo discussões para que o setor público e privado se organizem em busca também de estratégias.

