Roberto Sirotsky é convidado para presidente do juri do 8º Festival Estudantil Internacional de Gramado

Na reunião-almoço Menu Porto Alegre, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre no Salão Nobre do Palácio do Comércio na última terça-feira (13), ocorreu o encontro entre os publicitários João Firme, secretário-geral da ALAP, e Roberto Sirotsky, sócio-diretor da Zy3 Comunicação, associada ao Grupo VMP (Ogilvi, JWT e Y&R), agência também associada à ALAP.

Sirotsky foi convidado por Firme para presidir o júri do 8º Festival Estudantil Internacional de Gramado, que será realizado no dia 26 de outubro, às 20h, com festa na Expo Gramado ou no Cinema Embaixador.

No evento, Roberto Sirotsky, Paulo Velinho, que atuou como empresário de “escol” e ex-presidente da Springer/Admiral, confraternizaram com João Firme e com a diretora geral das Lojas Gang, Ana Luiza Ferrão Cardoso, que recebeu um livro de memórias de João Firme, atestando que foi agência das Lojas Obino, do seu pai. Durante o evento, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, que estava presente na reunião-almoço, foi homenageado pelo tricampeonato da Libertadores, recebendo uma placa exatamente no dia de seu aniversário e os parabéns de João Firme que foi agência do pai dele quando Prefeito de Gramado, lançando Capão Novo.

