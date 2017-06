“Robin Hood” finaliza temporada com preços livres: o espectador paga o quanto quiser

A peça “Robin Hood”, clássica história do herói que rouba dos ricos para dar aos pobres, finaliza temporada no próximo domingo, 25 de junho, na Sala Carmen Silva do Teatro Novo DC, às 15h, com preços livres, isto é, o espectador decide quanto pagar pelo ingresso.

“Queremos encerrar com chave de ouro essa grande temporada. É a oportunidade das pessoas irem ao teatro e contribuírem com o que acharem ideal. Venham lotar a Sala Carmen Silva!”, convida Karen Radde, diretora da Cia. Teatro Novo.

Desde março, quando estreou, “Robin Hood” foi visto por cerca de 20 mil espectadores. “Estamos bem felizes com o retorno de público e crítica desse espetáculo. Agora, teremos um segundo semestre bastante movimentado aqui no teatro com diversas montagens”, conclui a diretora.

Serviço:

“Robin Hood”

Dia 25 de junho, às 17h

Sala Carmen Silva do Teatro Novo DC (Rua Frederico Mentz, 1.561 – Prédio D – Porto Alegre)

