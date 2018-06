Robôs no Vale do Silício já entregam comida

Os estudantes que transitam diariamente pelo campus da Universidade da Califórnia, em Berkeley (EUA), ganharam a companhia de um novo mascote no último ano. Os KiwiBots são robôs sobre rodas, do tamanho de uma caixa de cerveja, que não precisam de um piloto e passam o dia entregando comida de restaurantes que ficam no entorno da faculdade. É uma mistura de Uber com iFood: o usuário pede a comida via app e, em 30 minutos, ela chega dentro de um KiwiBot, que dirige sozinho graças a um conjunto de câmeras e softwares com mapas de alta precisão.

Com um toque no botão desbloquear, exibido na tela do smartphone, a tampa da caixa se abre para a pessoa retirar a encomenda. O robô então fecha o compartimento, dá uma piscadinha com seus olhos digitais, e segue seu caminho.

No total, 50 robôs trabalham na região. Depois das entregas, eles voltam para o escritório da startup Kiwi Campus, que fica num prédio a menos de um quilômetro da universidade. Lá, um grupo de jovens engenheiros de diversas nacionalidades vive no que parece uma mistura de fliperama, lan house e oficina mecânica. No total, são 40 funcionários divididos nos escritórios de Berkeley e de Bogotá, na Colômbia, de onde vêm os três fundadores.

A empresa, que já realizou 10 mil entregas, nasceu para reduzir os custos de entrega na região, que variam entre 8 e 15 dólares. A empresa cobra hoje US$ 3,80 a cada entrega, mas a meta é baixar esse valor para US$ 1 e, em alguns casos, nem cobrar.

O Kiwibot funciona na maior parte do tempo sozinho. Um operador humano assume o controle apenas se houver um obstáculo ou na hora de cruzar uma rua sem faixa de pedestres. A supervisão é feita com um sistema que usa controles do videogame Xbox para guiar os robôs perdidos.

Deixe seu comentário: