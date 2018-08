Já imaginou um robô que pode te servir uma cerveja? Um cobot, robô colaborativo fabricado pela Universal Robots (UR), estará no bar La Birra Brew Pub nos dias 02, 03 e 04 de agosto, na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, para interagir e servir as bebidas ao público. O bar conta com música ambiente no estilo pop e rock, pátio e 15 torneiras de cervejas artesanais.

