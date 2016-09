Rock de Galpão e convidados se apresentam no Teatro do Bourbon Country

No mês em que são celebradas as tradições gaúchas, o grupo Rock de Galpão está preparando uma apresentação muito especial para o dia 25 de setembro, a partir das 20h, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.

Com as participações já confirmadas de Neto Fagundes, Hique Gomez, Elton Saldanha, Cadica Cia de Dança, Diablo Jr e do artista plástico Mai Bavoso, a banda subirá ao palco para apresentar a mescla das sonoridades regionais do Sul com as mais contemporâneas e universais formas de fazer música.

SERVIÇO:

Rock de Galpão

Dia 25 de setembro, às 20h

Onde: Teatro do Bourbon Country em Porto Alegre

INGRESSOS:

Ingresso Rápido Call Center

4003-1212

De segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 12h às 18h.

Bilheteria do Teatro do Bourbon Country

Av. Túlio de Rose, 80 / 301 – Porto Alegre, RS. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h.

Universidade Feevale – Campus II – Rua Coberta

Novo Hamburgo ERS-239, número 2755

De segunda à sexta, das 13h às 21h, e sábado das 9h às 14h.

Bilheteria do Teatro Feevale

ERS-239, 2755 – Novo Hamburgo, RS.

A Bilheteria abre somente em dias de eventos, com antecedência de 2h do início.

Brocker Turismo – Gramado

Avenida das Hortênsias, 1.845

De segunda à sexta, das 9h às 18h30.

VALORES DOS INGRESSOS

Galeria Alta

R$ 60,00

Galeria Mezanino

R$ 60,00

Mezanino

R$ 60,00

Plateia Alta

R$ 70,00

Plateia Baixa

R$ 80,00

