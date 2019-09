Rock in Rio 2019: confira os melhores momentos do festival

O primeiro dia de Rock in Rio começou com o DJ brasileiro Alok no Palco Principal. Ele tocou diversos hits de sucesso e remixes de grandes bandas como Guns N’ Roses e Legião Urbana. Com um setlist diversificado, o DJ agitou o público do festival. Ellie Goulding fez o segundo show principal durante o primeiro dia. A cantora substituiu a rapper Cardi B na abertura de Drake. Ela cantou hits como “Burn” e “Love Me Like You Do”.

A principal atração do primeiro dia, o rapper Drake, não autorizou a transmissão do show e proibiu que a apresentação fosse filmada. Ele atribuiu a proibição a chuva.

Sorry to everyone about the @rockinrio livestream. The weather was unpredictable as it was pouring when I went on stage and we were unsure about the outcome of the show. My apologies on behalf of Mother Nature…I’ll be back for more!! — Drizzy (@Drake) September 28, 2019

O diretor da TV Globo, Boninho, rebateu o argumento do rapper.

Não é verdade! Vc pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público Brasileiro. Muito antes da chuva, já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora, deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para seus fãs brasileiros. — J.B. Oliveira (@boninho) September 28, 2019

Devido ao atraso de 15 minutos, o cantor optou por encurtar seus hits. O rapper enfileirou “Hotline bling” e “One dance” em versões enxutas.

Raimundos e CPM 22 abriram o Palco Mundo cantando 16 músicas que marcaram a juventude dos anos 90 e 2000. A abertura começou com a famosa “Mulher de Fases” dos Raimundos. Durante o show rolou músicas de sucesso do CPM 22, como “Um Minuto Para o Fim do Mundo” que contagiou o público.

No segundo dia de Rock in Rio a banda Detonautas agitou a galera no palco Sunset. O vocalista, Tico Santa Cruz, muito ativo nas redes sociais e crítico do governo Jair Bolsonaro, se manifestou: “o Brasil vem passando por um momento de intolerância e ódio. Levanta a mão para fazermos uma corrente positiva” disse o cantor, que levou a plateia aos gritos de xingamentos direcionados ao atual presidente.

A banda Foo Fighters encerrou o segundo dia de festival com um show de duas horas no Palco Mundo. Eles abriram o show com “The Pretender”. A banda homenageou o Queen, levando o público ao delírio ao tocar “Under Pressure”. Além disso, um fã subiu ao palco para pedir a mão da namorada em casamento. Emocionante!

O festival segue até o dia 6 de outubro. As principais atrações deste domingo (29) são Bon Jovi, Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls e Ivete Sangalo.

