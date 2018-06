Rock’n roll, carros antigos e food truck: combinação perfeita para este domingo em Porto Alegre

Carros antigos, food truck e rock’n roll, uma combinação perfeita para todos os gostos. De quebra, ações solidárias e educativas para o trânsito. Tudo isso ocorre neste domingo (01), das 9h às 16h no estacionamento da Câmara de Vereadores, em Porto Alegre, quando o Veteran Car Club do Brasil RS terá o seu tradicional encontro.

As atrações musicais ficam por conta das bandas Eletroválvulas, Pela Ordem, Eletroacordes, Base Sonora e Keep Rocking. A entrada é gratuita. Em caso de chuva, o evento será transferido.

Também vai ter o Mercado de Pulgas e ação de arrecadação de alimentos e agasalhos para a ONG Cozinheiros do Bem, além da participação da “Trânsito Divertido” entretenimento e educação infantil para o trânsito. Lanches e cervejas artesanais vão estar disponíveis nos Food e Beer Truck’s. E claro, não poderia faltar a exposição de veículos antigos, com todas as marcas e modelos.

As atrações desta edição com as atividades culturais e mostra de automóveis colecionáveis incorporam o projeto “Rock do Bem”, com a apresentação de bandas independentes e ações solidárias com o Cozinheiros do Bem – Food Fighters, criado por um grupo de chefs de cozinha de Porto Alegre, que se reúne toda a semana em diversos pontos da cidade para distribuir refeições a moradores de rua e pessoas em situação de risco social na capital.

No evento, estarão arrecadando roupas, sapatos e cobertores para a Campanha do Agasalho 2018. O modelo de parceria pelo Rock do Bem deu tão certo – já em seu quinto evento – e como ocorreu no último dia 10 na Cidade Baixa, que agora volta a repetir apresentação das mesmas bandas.

Deixe seu comentário: