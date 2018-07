Rock’n Rua tem exposição e shows gratuitos alusivos ao Dia Mundial do Rock

Para comemorar o Dia Mundial do Rock, celebrado anualmente em 13 de julho, o Rua da Praia Shopping promove a 4ª edição do Rock’n Rua. Neste ano, o evento traz a exposição Referência Pop, do artista plástico Ângelo Cruz, e os shows das bandas gaúchas Cartas na Rua e Tenente Cascavel. A programação acontece de 11 a 13 de julho, no Pavimento Grande Hotel.

Na exposição Referência Pop, Ângelo Cruz apresenta em suas obras técnicas básicas de ilustração, em que trabalha com auto contrastes e tons sobrepostos de cores para criar os efeitos de sombreado e iluminação, característico de seus trabalhos. No ano passado, a obra Dave Grohl foi utilizada pela produção do show da banda Foo Fighters (Concrete and GoldTour), para decorar o camarim da banda em sua passagem por Porto Alegre.

Ainda em 2017, duas obras do artista plástico The Fab4 e City of Westminster, foram utilizadas pela produção do show de Paul McCartney (One on One Tour), para enfeitar o camarim do ex-Beatle em show também realizado em Porto Alegre, — sendo essa a primeira vez na história que um artista brasileiro teve suas obras adornando o camarim de um Beatle. A exposição ficará disponível das 9h às 21h.

Já o show do grupo Cartas na Rua, acontece no dia 11 (quarta-feira), às 18h.O projeto Cartas na Rua reúne quatro amigos que têm em comum o gosto pelo rock and roll, folk, blues, bluesgrass e experimentalismo. A proposta da banda é levar versões de clássicos dessas vertentes e trabalhos autorais para o público na rua.

No dia 13 (sexta-feira), também às 18h, Tenente Cascavel, formada em 2008 por ex-integrantes de duas das principais bandas da história do rock gaúcho: TNT e Os Cascaveletes, revive canções das décadas de 80 e 90, mas que ainda fazem muito sucesso com o público local e nacional.

Deixe seu comentário: