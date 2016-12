Rod Stewart se vestiu de mulher para testar sua futura esposa

Casada com Rod Stewart desde 2007, Penny Lancaster contou que o cantor fez um teste com ela. Quando os dois começaram a sair, em 1999, o ex-vocalista do Faces se vestiu de mulher numa espécie de teste. “Quando eu conheci Rod, isso foi quase como uma iniciação. Se eu pudesse lidar com isso, eu poderia lidar com qualquer coisa”, contou a modelo e fotógrafa, mãe de dois dos oito filhos do cantor.

“Rod nunca se esquiva de travestir-se e acho que qualquer homem que esteja confortável com sua sexualidade não se importa de se vestir de qualquer coisa.” Penny compartilhou uma foto dos dois juntos, sorrindo, em que Rod usa um vestido preto brilhante e uma peruca vermelha. “Foi quando nos conhecemos, eu tinha uns 27 anos, acho”, disse ela. (AG)

Comentários