As secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento Social e Esporte promovem, no próximo dia 31, a segunda Roda de Conversa Inclusiva deste ano. O evento ocorre no auditório do 6º andar da Smed, rua dos Andradas, 680 – Centro Histórico, às 14h, em Porto Alegre. O encontro irá debater “Os desafios da inclusão no ensino fundamental”.

