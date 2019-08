Duas novas rodadas do Campeonato Municipal de Bocha começam a ser disputadas nesta quarta-feira (14) e se encerram na quinta-feira (15). Pela categoria sênior piso natural, os jogos ocorrem apenas nesta quarta, com inicio às 14h. Já pela categoria sênior piso natural, série ouro e série prata, as partidas serão na quarta e quinta-feira, também com início às 14h.

