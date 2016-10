Rodrigo Faro compra barco de 7 milhões de reais com quatro cabines

Rodrigo Faro está aproveitando a boa fase na televisão e seu salário alto para se presentear com novas aquisições de luxo. O apresentador comprou um barco no valor de 7 milhões de reais.

A embarcação foi batizada de Clamarhe, o começo do nome de suas três filhas: Clara, Maria e Helena. Com 64 pés, o barco possui quatro cabines, duas cozinhas e sofás com plumas de ganso.

