Rodrigo Lombardi será Sérgio Moro em filme sobre Lava Jato

O ator Rodrigo Lombardi vai interpretar o juiz Sergio Moro no filme “Polícia Federal – A Lei é para Todos”, que vai contar os bastidores da Operação Lava Jato. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator, conhecido por seus trabalhos na Globo, como o empresário Alex da novela das 23h “Verdades Secretas” (2015) e o indiano Raj do folhetim das 21h “Caminho das Índias” (2009).

O filme será dirigido por Marcelo Antunez, codiretor de “Até que a Sorte Nos Separe 3 – A Falência Final” junto com Roberto Santucci, e terá produção de Tomislav Blazic, de “Vestido pra Casar”. A equipe vem se encontrando com os responsáveis pela Lava Jato em Curitiba e Brasília para conhecer os bastidores da operação. As filmagens devem começar antes do fim do ano e a estreia está prevista para acontecer no início de 2017.

A produção do longa havia sido autorizada pela Ancine a captar 12,5 milhões de reais via leis de incentivo, mas abriu mão do benefício, cancelando a captação. O orçamento do filme será inteiramente bancado por investidores privados sem leis de incentivo. A produção de Polícia Federal planeja uma trilogia no cinema – para o segundo longa da série, a produção vai investir em financiamento coletivo no site Kickante.

