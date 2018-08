Na próxima quinta-feira, dia 30 de agosto, às 19h, Rodrigo Luzardo faz o lançamento oficial da sua candidatura para deputado estadual pelo Novo, na Zona Norte da capital.

Como o nome do partido, o empresário – que é graduado em Administração de Empresas, pela UFRGS, em Direito, pela PUCRS, e com MBA em Gestão de Negócios – faz sua estreia no mundo político depois de passar por uma sabatina de provas e testes durante mais de seis meses, que comprovaram sua qualificação para gerir a “máquina pública”.

Dentre as principais pautas defendidas pelo candidato estão a reindustrialização do Estado, com uma atuação mais próxima ao empresariado, sendo elo entre o governo Estadual e a Indústria; desburocratização de processos para a criação de empreendimentos no RS, aumentando a competitividade da indústria gaúcha; redimensionamento de impostos de competência Estadual, incentivando novos empreendimentos e mantendo os já existentes; além de uma gestão mais eficaz dos recursos públicos para a área da saúde e para a segurança pública.

Para colocar em prática estas e outras propostas de trabalho, Rodrigo Luzardo traz no currículo 25 anos de atuação na indústria gaúcha de pequeno, médio e grande porte, o que faz dele um conhecedor das dificuldades dos empresários que querem empreender ou expandir seus negócios.

O candidato a governador Mateus Bandeira e o candidato a deputado federal Marcel Van Hattem já confirmaram presença no encontro, que acontece no tradicional “Boteco do Irineu”, na Rua Portugal nº 666, no bairro São João.

