Rodrigo Maia é ovacionado na Câmara dos Deputados, critica o governo Bolsonaro e diz que o Centrão aprovou a reforma da Previdência

Em discurso de 15 minutos antes de anunciar o resultado da votação em plenário da reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), alfinetou o governo de Jair Bolsonaro (PSL) e reivindicou para o Centrão a responsabilidade pela aprovação das mudanças na aposentadoria.

A reforma foi aprovada por um placar bem mais elástico que o esperado pelo governo: foram 379 votos a favor – 71 a mais que o mínimo esperado –, e 131 contra.

Em discurso, Maia, que assumiu o protagonismo de costurar os acordos para aprovar a reforma, fez um reconhecimento ainda do papel do chamado Centrão no processo. O grupo é formado por DEM, PP, PSD, PR, PTB, PRB, Pros, Podemos, Solidariedade, entre outras siglas menores.

“O Centrão, essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal, mas é o Centrão que está fazendo a reforma da Previdência, esses partidos que se dizem do Centrão”, disse.

O presidente da Câmara afirmou que a Casa não pode perder a oportunidade, sem tirar prerrogativa do presidente da República, de retomar uma importância perdida, segundo ele, nos últimos 30 anos. “Recuperando a força da Câmara, nós estamos fortalecendo a nossa democracia.

Em crítica velada a Bolsonaro, Maia afirmou que será a partir do Congresso que os problemas do Brasil serão resolvidos. “E não haverá investimento privado, com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte”, disse. “Investidor de longo prazo não investe em país que ataca das instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar.”

Na avaliação de Maia, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados, muitas vezes, de forma exagerada – deixando implícito que as críticas vêm do Executivo. “Mas, em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada e eu pessoalmente fui atacado, eu saí do meu objetivo, que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje.”

Durante o discurso, Maia aproveitou para agradecer o esforço do secretário especial Rogério Marinho (Previdência e Trabalho) e do ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil), e fez críticas a alguns parlamentares.

“Não vou falar sobre alguns excessos que ocorreram hoje aqui no Parlamento, mas quero a reflexão de cada um”, disse, em referência à deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), que exibiu uma Constituição com ratos de brinquedos colados, como forma de expressar sua oposição à reforma. Para Maia, o protesto “não é aquilo que a gente precisa mostrar do Parlamento para o Brasil.”

Ele citou como exemplo de protesto bem-feito o vídeo “Xô Corrupção”, do publicitário Duda Mendonça, para a pré-campanha do PT em 2002. Na produção, ratos roem a bandeira do Brasil. “O caminho é o respeito a cada um dos deputados, à posição de cada um dos deputados, para que a gente possa, mesmo na divergência, construir um Parlamento forte e construir uma agenda que, de fato, reduza as desigualdades, reduza a pobreza nesse país e volte a gerar emprego.”

Maia, ovacionado, qualificou o momento como “histórico”, disse que o sistema previdenciário brasileiro é injusto e reconheceu divergir de alguns pontos aprovados no texto-base.

“O meu texto não teria regra de transição nem para os servidores públicos nem para a Polícia Federal, mas existem muitos representantes dos servidores públicos aqui, e alguma transição foi construída.”

Ele aproveitou ainda para indicar as próximas prioridades legislativas, a reforma tributária e as mudanças na administração pública.

“Nós sabemos que o plano de cargos e salários do serviço público de 2005, do Poder Judiciário, que contaminou os três poderes, acabaram as carreiras. Todos ganham, entram ganhando, quase o teto do serviço público.”

