Rodrigo Maia quer encerrar a votação da Reforma da Previdência até o fim da semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), relatou que pretende encerrar a votação em dois turnos da proposta de emenda à Constituição (PEC 6/19) da reforma da Previdência até está sexta-feira (12). O plenário vai retornar a votação dos destaques ao texto-base nesta noite (11).

Na última quarta-feira (11), à noite, o plenário aprovou o texto original da reforma da Previdência, foram 379 votos a favor e 131 contra. Na continuidade, os deputados recusaram um destaque que tinha a intenção de remover os docentes da reforma da Previdência. Foram 265 votos a favor e 184 contra, com duas abstenções, os parlamentares resolveram manter as regras que estão presentes no texto-base para os professores.

Maia segue negociando com líderes partidários sobre emendas e destaques, no qual os mais esperados são o que aumenta a aposentadoria para as trabalhadoras da iniciativa privada e o que suaviza as regras de aposentadoria para policiais e agentes de segurança que servem à União.

Deixe seu comentário: