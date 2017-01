Aos 41 anos, o ator Rodrigo Santoro vai ser pai pela primeira vez. Mel Fronckowiak, de 28 anos, sua namorada, acaba de descobrir que está grávida. A coluna não conseguiu descobrir o tempo de gravidez. Tentamos entrar em contato com a atriz que não respondeu às nossas mensagens, mas familiares e amigos confirmaram a informação.

Rodrigo e Mel vivem um relacionamento à distância. Ele mora em Los Angeles e ela no Leblon. O casal está junto há 5 anos. Mel começou a carreira no grupo Rebelde, criação da TV Record, e se consolidou como apresentadora do “A Liga”, da Band, e como atriz nos canais HBO, Netflix e na TV Globo em “Viver a Vida”.

Rodrigo é o mais bem-sucedido ator brasileiro em todo o mundo.

