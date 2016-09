Roger diz que Grêmio perdeu para o Botafogo porque o time não entendeu as condições do jogo

O técnico Roger foi simples e direto ao explicar as razões pelas quais o Grêmio perdeu para o Botafogo neste domingo (04). De acordo com o treinador gremista, o adversário foi melhor no péssimo gramado do Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

“O Camilo fez um gol muito bonito (de bicicleta). Tivemos dificuldades com o gramado e não entendemos as condições do jogo, que não dava para trocar passes, que era um jogo de luta pela primeira e a segunda bola”, disse Roger. “O Botafogo soube se impor dentro das condições da partida e venceu”, acrescentou.

Mesmo com a derrota, Roger entende que o Grêmio segue perseguindo a liderança do Brasileirão. “Tem muito coisa para acontecer e queremos tirar a diferença de pontos que nos separam da ponta de cima da tabela”, afirmou.

O Grêmio é sexto colocado, com 36 pontos, sete a menos que o líder Cruzeiro.

