Na madrugada dessa quinta-feira, o Palmeiras anunciou oficialmente a demissão do técnico Roger Machado. Horas antes, o time paulista havia sido derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 no estádio Maracanã, pelo Brasileirão. O cargo será ocupado interinamente pelo treinador Wesley Carvalho, responsável pela equipe Sub-20 do clube.

Deixe seu comentário: