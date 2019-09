Chegou ao fim a curta passagem do técnico Rogério Ceni pelo Cruzeiro. Menos de dois meses após a chegada ao Clube, o treinador foi demitido no início da noite desta quinta (26) em razão de atritos com o elenco, após reunião com Itair Machado, vice-presidente de futebol. Antes mesmo de anunciar a saída do treinador, o Cruzeiro já havia iniciado contato com possíveis substitutos.