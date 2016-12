“Rogue One: Uma história Star Wars” estreia com US$ 155 milhões nos EUA

Os ingressos para “Rogue One: Uma história Star Wars” esgotaram em cinemas de todo os Estados Unidos e do Canadá (o chamado “mercado doméstico”), levando à presença em massa de fãs durante o fim de semana.

O filme derivado da saga “Star Wars” marcou a quarta maior abertura de dezembro da história (contando filmes que entraram em cartaz em sextas-feiras), o terceiro maior lançamento do ano e o 12º da história, com US$ 155 milhões de bilheteria.