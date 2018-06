Uma menina de 8 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por um rojão dentro da área comum do prédio da avó, em Franca (SP), na tarde de quarta-feira. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que o explosivo tenha sido lançado do lado de fora do edifício, durante o jogo entre Brasil e Sérvia pelo Mundial.

