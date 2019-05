Os Rolling Stones e The Verve encerram uma disputa que acontecia há 22 anos: a quem pertence os direitos autorais de “Bitter Sweet Symphony”. A faixa de 1997 continha um sample de “The Last Time”, canção de 1965 dos Stones. As notas tocadas no início da música foram a base para um processo de plágio de Allen Klein, agente dos Stones, contra Richard Ashcroft, frontman do Verve.

