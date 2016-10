Rolls-Royce é suspeita de pagar propina para obter contrato no Brasil

A Rolls-Royce está sendo investigada sob suspeita de usar uma rede de agentes para ajudar a obter contratos lucrativos em ao menos 12 países, entre eles o Brasil, usando propinas em algumas ocasiões, segundo reportagem divulgada nessa segunda-feira pelo jornal The Guardian e pela emissora britânica BBC.

A investigação, realizada por agências anticorrupção do Reino Unido e dos Estados Unidos, é baseada em documentos vazados e depoimentos de funcionários que sugerem que a fabricante britânica de turbinas pode ter feito pagamentos ilícitos ao longo de anos para aumentar seu lucro.

A Rolls-Royce, que tem valor de mercado estimado em 13 bilhões de libras, não quis comentar questões específicas, de acordo com a reportagem do The Guardian e da BBC.

Comentários