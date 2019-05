Romaria de Caravaggio reúne 130 mil pessoas

A 140ª edição da Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, encerra com números expressivos: foram 130 mil devotos que compareceram ao Santuário Diocesano em dois dias de festa. Só no domingo (26), foram 80 mil romeiros que participaram da maratona de celebrações – a missa campal, celebrada às 10h30min, reuniu cerca de 20 mil pessoas. Ao contabilizar as pré-romarias e outros eventos preparatórios à Romaria de Caravaggio, a organização estima que o número de devotos que visitaram o Santuário ultrapassou 200 mil pessoas desde a metade de abril.

Neste domingo, a missa campal das 10h30min teve a presença do governador gaúcho Eduardo Leite. Conduzida pelo bispo Dom Alessandro Ruffinoni, a celebração reforçou o lema da 140ª edição da Romaria, “Com Maria, a Mãe de Jesus, pela Cultura do Encontro”: Dom Alessandro reiterou a importância de acolher a todos os irmãos, independente da nacionalidade, etnia ou religião – e falou sobre a necessidade de aproximação entre os cristãos.

“Devemos valorizar todas as culturas conservando a palavra de Deus. Nós também queremos, através da cultura do encontro, caminhar com a palavra de Deus. É a palavra dele que nos ilumina e tira nossos medos”, disse o bispo.

Presença do governador

Pela primeira vez no evento, o governador Eduardo Leite acompanhou a missa campal celebrada por dom Ruffinoni. “Além desse belo dia ensolarado, da beleza do cenário e da bonita demonstração do povo, o carinho do povo que recebo da população aqui é muito gratificante. Saio de Farroupilha e dessa romaria energizado para seguir adiante na nossa grande missão que é melhorar a vida das pessoas do RS”, afirmou o governador ao final da missa.

Essa é a primeira edição da romaria desde o início do funcionamento do roteiro turístico Caminhos de Caravaggio, ocorrido neste mês. A rota liga o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio de Canela ao de Farroupilha por estradas nas zonas rural e urbana de cinco municípios. “É a demonstração de que a religião e as belezas naturais podem ser unidas para o desenvolvimento do RS”, destacou o governador.

Os números

Público: 130 mil em dois dias de romaria, 200 mil desde metade de abril no Santuário,

Brigada Militar: nenhuma ocorrência foi registrada,

Saúde: 75 vacinas foram aplicadas pela Secretaria Municipal da Saúde de Farroupilha,

Atendimentos: 82 pessoas foram atendidas em serviços de saúde e socorro, e duas encaminhadas ao hospital.

Na internet: Nos dois dias de romaria: pelo Facebook do Santuário, 400 mil pessoas foram atingidas com vídeos, transmissões ao vivo e imagens. O aplicativo e o site do Santuário, que contemplam transmissões ao vivo via WebRádio e WebTV, teve 109.190 mil acessos. A transmissão ao vivo pelo Instagram, uma das novidades desta edição, atingiu 23.040 pessoas. No Youtube, 18.480 pessoas acompanharam as transmissões.

