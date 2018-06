Romário agradeceu a homenagem de Neymar, mas destacou que tem média superior a dele

Neymar marcou o segundo gol do Brasil no último amistoso, contra a Áustria, antes do Mundial. Na comemoração, o camisa 10 dedicou o feito a Romário, imitando uma celebração característica do Baixinho. Após o término do jogo, o craque explicou em suas redes sociais que quis homenageá-lo após se igualar em números de gols pela Seleção.

“Estou feliz pelo jogo, voltar a me movimentar, me soltar mais. Me sinto cada vez mais preparado para o Mundial.” Alheio a isso, Neymar homenageou Romário em campo, imitando uma comemoração característica do Baixinho, e, após o jogo, em uma rede social.

A vitória do Brasil, nesse domingo, em Viena, no último amistoso, agradou bastante a torcida brasileira. “A derrota te ensina. Se a gente perde para a Áustria, teria uma desculpa. A concentração competitiva desses atletas é elogiável. Eles se concentraram em jogar. Hoje essa equipe deu um exemplo e de que está amadurecendo”, disse Tite.

O Baixinho fez questão de ir as redes sociais agradecer Neymar pela homenagem e afirmou que “números sempre podem ser superados”. “Números sempre podem ser superados. Hoje, o nosso craque Neymar atingiu a marca de 55 gols marcados pela Seleção Brasileira de futebol. Com esse número, ele se iguala a mim como o terceiro maior artilheiro da Seleção. Ao atingir a marca, o moleque bom repetiu minha comemoração, como forma de homenagem. Valeu, Neymar. Que você siga fazendo muitos gols, especialmente neste Mundial! Abração!”, disse Romário.

Em entrevista no começo do mês, Romário disse: “Na minha concepção, o Brasil tem por obrigação jogar para o Neymar. Toda vez que o Brasil foi campeão, sempre a equipe jogou para determinado jogador, talvez para dois. Existe a dependência, todos nós sabemos, não vejo isso como um ponto negativo. Neymar estava em grande fase, vamos torcer para que ele volte bem de lesão, temos mais probabilidade de ganhar se jogarmos para o Neymar, que é o melhor”.

Saída do Barcelona

“Da parte técnica, eu nunca sairia do Barcelona. Mas se colocar a parte financeira, o jogador tem que aproveitar o máximo para ganhar financeiramente. Pode parecer que não, mas em alto nível você joga 10,12 anos… dentro desse tempo você tem que jogar num bom clube e que, financeiramente, foi bom pra ele, pra família. Isso tem uma importância grande. Na parte técnica, ele jogando no PSG, se ele inspira ser o melhor do mundo, ele vai ter mais dificuldades jogando lá. Se você for ver, os melhores do mundo jogam na Espanha, Itália e Inglaterra. Ninguém nunca ganhou jogando na França”, falou o Baixinho.

Deixe seu comentário: