O Governo Federal não possui mecanismos de acompanhamento de resultados de renúncias fiscais na área social e de desenvolvimento econômico. As renúncias chegam a R$ 284,4 bilhões, dos quais 85% deste total não têm prazo de vigência determinado, 44% não possuem órgão gestor e 43% não têm nenhum dos dois. Em suma, auditores do Tribunal de Contas da União constataram que incentivos fiscais são concedidos sem comprovação de benefícios sociais ou econômicos. E o povo paga a conta, sempre, com aumento de impostos para cobrir esse rombo invisível.

Silêncio

Procuradas, a assessoria da Presidência da República empurrou para o Ministério da Fazenda, que até o fechamento da Coluna não respondeu.

Já foi

Os semblantes, e a presença de um senador e um deputado na cerimônia da ampliação do saque do PIS/PASEP no Palácio ontem mostrou o clima de fim de Governo.

Pré-eleição

Hoje, baseados nas pesquisas indicando Ciro Gomes x Bolsonaro, o PSDB e DEM fechariam com pedetista cearense. Desde que ele alije o PT da coalizão.

Novo mapa

Um deputado tucano que passou há dias por cidades do Jequitinhonha, região pobre que sempre votou em peso em Lula e Dilma, constatou que agora só falam em Bolsonaro lá.

Porto (In)seguro

Saguão apertado e lotado todos os dias, goteiras no piso em dias de chuva, portas sem trancas nos banheiros, ausência de instrumento para aterrissagem sob tempo nublado, quiosques no meio dos corredores. O aeroporto internacional de Porto Seguro (BA), um dos destinos turísticos mais procurados e no rol das passagens mais caras, é tudo isso e um pouco mais, constatam passageiros que passam por lá.

Portfólio…

A concessão do Aeroporto, de propriedade do Governo baiano, está nas mãos da empresa Sinait há 18 anos (concessão até 2023), que em seu portfólio administra em Minas Gerais uma.. rodoviária, em Muriaé – que, aliás, tem estrutura melhor.

Taxiando

O aeroporto tem média de 15 a 17 voos por dia (!) e no verão chega a ter de 80 a 100 – hoje são 3 diretos de Buenos Aires por semana. O superintendente da Sinait, Carlos Rebouças, explica que as goteiras são casos isolados, que os banheiros serão verificados e que houve obra no pátio das aeronaves.

$aúde!

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, baixou em Aracaju (SE) na segunda-feira para entregar liberação de empenhos de emendas de bancada em R$ 50 milhões. Foi a convite do novo filiado ao PP, deputado Laércio Oliveira, e do governador Belivaldo.

Caminhoneiros de lá

Já são mais de 100 mortes nos confrontos entre caminhoneiros e agentes militares e paramilitares do governo da Nicarágua. Lá a batalha é pela retirada do presidente Daniel Ortega do Poder. Ontem a aérea American Airlines suspendeu seus voos para o país .

Festa olímpica

Atletas olímpicos vão interagir e jogar com 400 crianças da rede pública de ensino do Rio de Janeiro no dia 21. A Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO) firmou parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro para fazer uma festa em comemoração ao Dia Olímpico. Será na Arena 2 do Parque da Barra.

Geologia em alta

A retomada dos investimentos bilionários no setor de gás e petróleo no Brasil, com os últimos leilões da ANP, revelam um efeito paralelo no mercado nacional: há uma defasagem de profissionais Geólogos no País – hoje em 11 mil – que são poucos, conta a Sociedade Brasileira de Geologia.

Eles & elas

Atualmente, o setor petrolífero absorve 27% dos geólogos que atuam no mercado, enquanto 34% estão na mineração. Se antes os homens dominavam este mercado, hoje as mulheres já disputam as vagas nos 33 cursos de Geologia e nos três cursos de Engenharia Geológica existentes no país.

Mercado

Um geólogo ganha em média 8,5 salários mínimos. Estes e outros dados inéditos do setor serão apresentados no 49º Congresso Brasileiro de Geologia, que acontece entre os dias 20 e 24 de agosto no Rio de Janeiro.

Deixe seu comentário: