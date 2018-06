Rombo na Previdência

Os regimes de previdência (Geral, dos Servidores Públicos e Pensões de Militares) terá saldo negativo de mais de R$ 288 bilhões em 2019. A previsão consta no parecer preliminar da Lei Orçamentária relatada pelo senador Dalírio Beber (PSDB-SC). No texto, o senador aponta as renúncias tributárias como um dos motivos para a estimativa do rombo previdenciário. Serão mais de R$ 303 bilhões que deixarão de ser arrecadados ano que vem por conta de incentivos como o Simples Nacional.

Mistério no MP

O MP do Rio denunciou os administradores da Refinaria de Manguinhos de 2015 e 2017 por suposto não recolhimento integral de ICMS desse período.

Cadê?

Questionada, a Refinaria informou desconhece a existência do processo, mas sendo intimida esclarecerá os fatos narrados na denúncia.

PT na oração

Ciro Gomes (PDT) afirma “descartar” apenas o MDB do presidente Temer e diz que “acende uma vela” todos os dias para fechar coligação com o PSB.

1 mi x 1 bi

Dois braços de um mesmo setor estão em pé de guerra. Os lobistas para a legalização dos bingos (a grande maioria de brasileiros) não aceitam só a aprovação dos cassinos na legislação – projeto que ganha força na Lei Geral do Turismo. O investimento na abertura de um bingo pequeno custa por volta de R$ 1 milhão. O cassino-resort não sai por menos de R$ 1 bilhão – que virão pelas mãos de americanos, espanhóis e chineses.

Tá anotado…

O pré-candidato ao Planalto Ciro Gomes (PDT) diz que, se eleito, irá corrigir a tabela do Imposto de Renda nos seis primeiros meses: “A redistribuição de alíquotas é muito injusta; cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais”. A defasagem da correção da tabela, já mostrou a Coluna, chega a 95%.

Fortuna$

Inexpressivo nas pesquisas para o Planalto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), se diz contrário à taxação de grandes fortunas. “Outros países já implementaram isso e recuaram. Não sou a favor porque nós vamos perder brasileiros com renda para outros países”.

Renda

O democrata, por outro lado, defende taxar mais a renda e menos o consumo, reduzir as alíquotas das pessoas jurídicas e reorganizar o sistema tributário. “Porque hoje, com o mundo globalizado, quando se tributa demais de um lado perdem-se os pagadores”.

Ecos da pista

Representantes da indústria pressionam o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para tentar derrubar a Tabela de Preços Mínimos de Frete editada pela A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Buzina de alerta

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Cezar Müller, afirma que o setor está “na iminência de paralisar a produção” pois, segundo ele, “além dos valores exorbitantes, o tabelamento é uma desastrosa intervenção na economia do País”.

Espólio

Com pesquisa interna e não divulgada, o PT tem a certeza de que a vereadora Marília Arraes, prima do falecido Eduardo Campos, passa o governador Paulo Câmara (num cenário para o Senado) e empata com Armando Neto na disputa para a Casa Alta.

Frevo tenso

O resultado deixou o senador Humberto Costa em alerta, pois já espera uma vaga na chapa majoritária do governador, e Paulo Câmara – que tentará a reeleição para o Governo, já escolheu Jarbas Vasconcelos como um de seus candidatos ao Senado.

Despesas mensais

A bancada tucana está de mal com o Governo há meses. Apenas um eco: o deputado Bentinho Gomes (PE) diz que o Palácio deveria “cortar na própria carne” em vez de jogar “no colo do contribuinte” as despesas para bancar o acordo com os caminhoneiros.

Sustentabilidade

A White Martins implementou sistema de reaproveitamento hídrico e reduziu em 12,2% o consumo de água. Nos últimos 12 meses, alcançou economia de 380,3 milhões de litros em 11 fábricas monitoradas.

