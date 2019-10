Romildo Bolzan é reeleito no Grêmio por mais três anos

O atual Conselho de Administração do Grêmio foi reeleito para um segundo mandato de três anos na noite desta terça-feira (29). Com isso, o presidente Romildo Bolzan e seis vice presidentes ficam à frente do Tricolor até 2022.

O presidente do Conselho Deliberativo Carlos Biedermann abriu a sessão às 19 horas e 34 minutos, cumprimentou os 243 conselheiros que compareceram à Arena e passou a palavra ao primeiro secretário, Thiago Brunetto, que leu o edital de convocação. Em seguida, Biedermann deu posse ao novo segundo secretário, Luiz Fernando Barboza, que assume o posto no lugar de Márcio Floriano Junior, homenageado pelo presidente e aplaudido por todos.

Quando o relógio marcava 19 horas e 38 minutos o presidente do Conselho Deliberativo apresentou a chapa única inscrita para o pleito: Romildo Bolzan indicado à presidência e Adalberto Preis, Cláudio Oderich, Duda Kroeff, Marco Bobsin, Marcos Herrmann e Paulo Luz inscritos para as vice-presidências. Em relação à nominata atual, Marco Bobsin – hoje chefe de gabinete da presidência – assume o lugar ocupado pelo vice presidente Sergei Ignácio da Costa.

Carlos Biedermann fez breve exposição sobre os pontos que permitiram a reeleição, valorizou a pacificação política alcançada e declarou a chapa eleita, na forma do Estatuto Social, convocando os conselheiros a proclamarem a vitória com uma salva de palmas

Romildo Bolzan agradeceu especialmente ao vice Sergei Ignácio da Costa, que deixa o Conselho de Administração ao fim do mandato e projetou mais um triênio à frente do Conselho de Administração.

“Este momento é de reafirmação. Sem sombra de dúvidas o Grêmio é o clube que mais jogadores formou. O clube que melhor prepara o que vem pela frente. Mas, mais do que fazer o processo de estruturação, há o processo do futebol. E tornar o futebol um negócio cada vez mais consistente é a questão mais estratégica que temos”, disse, para dar continuidade: “a única coisa que não teremos é inércia. Por isso, fico muito grato, agradecendo a todos os companheiros dos últimos três anos. E resta dizer que ninguém está omisso, e o que vem pela frente é muito mais consistente. Viva o Grêmio!”, finalizou.

A reeleição foi viabilizada após mudança estatutária aprovada pelos sócios em assembleia geral realizada no mês de maio. Na ocasião, foi inserida uma nova regra nas disposições transitórias do artigo 124, em decorrência da interpretação do artigo 82 do Estatuto – assegurando ao atual Conselho de Administração o direito de concorrer a uma reeleição para mandato de três anos.

A posse do Conselho de Administração está marcada para o dia 16 de dezembro, quando se inicia o mandato correspondente ao triênio 2020-2022.