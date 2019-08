Rômulo e Pepê admitem “cobrança” por resultados e projetam “algo a mais” no Brasileirão

*Valéria Possamai

O final de semana do Grêmio, mais uma vez, se divide entre compromissos pelas copas e Campeonato Brasileiro. Com a decisão da vaga às semifinais da Libertadores na próxima terça-feira, o time não terá força máxima neste sábado, diante do Athlético-PR. A situação no torneio nacional é tratada com sinal de alerta pelo o elenco, que não consegue vencer há cinco jogos (quatro empates e uma derrota).

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, após o último treino, Rômulo e Pepê, cotados como titulares, afirmaram que o elenco não sofre pressão, mas que vem se cobrando internamente pelos resultados no Brasileirão. Os dois jogadores admitiram que a equipe “está devendo”, mas almeja algo a mais. A retomada pode já começar neste sábado.

“Cada jogo que entramos, entramos para vencer. O grupo do Grêmio é muito forte. Sabemos que ficamos devendo um pouquinho, mas a cada jogo vamos entrar para vencer. Não chega a ser pressão , mas a cobrança de nós mesmos é muito grande. Sabemos que no Brasileiro falta algo mais. A partir deste jogo, vamos tentar reverter isso ai”, declarou o volante gremista.

A opinião foi compartilha pelo colega de mesa da coletiva. Pepê destacou o ímpeto do time na busca por resultados positivos em qualquer competição. O atacante falou sobre as dificuldades que o time terá pela frente tanto pelo torneio nacional, quanto pela Copa do Brasil, diante dos paraenses.

“Independente do jogo, vamos entrar sempre como o mesmo objetivo de vencer. Sabemos que vamos pegar uma sequência de jogos fora de casa. Independente de se vamos jogar dentro ou fora de casa, vamos buscar nosso jogo e conquistar a vitória. É um time parecido como estilo de jogo do Grêmio, com posse de bola. Independente das copas ou brasileiro, vai ser um jogo muito difícil”, destacou Pepê.

Com 18 pontos somados na competição, o Grêmio está na 13° colocação na tabela de classificação. Os times se enfrentam neste sábado, às 17h, na Arena.

