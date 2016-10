Ronaldinho deixa de ver jogo do Barcelona e divulga foto na praia

Ronaldinho Gaúcho era esperado no Camp Nou para ver a partida entre Barcelona e La Coruña, segundo o jornal espanhol Marca. Ainda de acordo com a publicação, a ida do brasileiro ao estádio era o começo de seu trabalho como embaixador global do clube catalão.

No entanto, o atleta não foi ao jogo e ainda postou uma foto na praia de Castelldefels, uma província de Barcelona. “Dia de matar a saudade de Castefa: Futvoley, afilhados e o carinho de todos amigos!!”, escreveu o brasileiro em sua conta no Instagram.

