Ronaldinho Gaúcho é a versão masculina do clássico “Dona Flor”

Na madrugada de quarta-feira (28), Ronaldinho Gaúcho viajou com seu irmão e sua banda para o Japão a trabalho. O curioso é que ele publicou no stories do seu Instagram oficial um vídeo onde aparecem suas noivas: Priscilla Coelho e Beatriz Souza.

Ambas moram com ele desde dezembro, em sua mansão no Rio. Adepto ao poliamor, R10 não anuncia publicamente o romance, mas leva as duas aos eventos em que comparece.

Os amigos do atleta tratam as duas igualmente como noivas. Na semana passada, ele esteve em Brasília e se filiou ao PRB. Tem gente achando que esse duplo relacionamento pode estragar a futura carreira política do moço. A conferir.

Deixe seu comentário: