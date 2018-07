Ronaldinho Gaúcho lança sua própria criptomoeda

Aposentado dos gramados, Ronaldinho Gaúcho agora articulará um novo tipo de jogada. O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, e duas vezes eleito Melhor Jogador do Mundo pela entidade máxima do futebol, entrará de vez para o mundo dos negócios com seu mais novo lançamento. Trata-se da Ronaldinho Soccer Coin, sua própria criptomoeda, criada em parceria com a startup Word Soccer Coin.

O anúncio foi feito no fim da semana passada e as vendas dos tokens, registros que garantem a segurança do usuário, já teve início. A venda das moedas digitais começarão no dia 16 de agosto e, segundo o Infomoney, servirão para investimentos em estádios digitais, academias virtuais, plataformas de apostas, sistemas de doações, entre outras coisas. Serão emitidos 140 milhões de tokens, com um teto de 350 milhões de RSCs para cada.

De acordo com o site oficial do projeto, há a expectativa de que sejam construídos 300 estádios digitais até 2020, espalhados, em primeira instância, por África, Ásia e Oriente Médio e, futuramente, pelo resto do mundo. O objetivo é promover eventos voltados para os e-sports, assim como campeonatos online com atletas amadores e profissionais de todo o planeta.

Homenagem

Após intensas negociações com o PSG (Paris Saint-Germain), o Barcelona finalmente pôde anunciar Ronaldinho Gaúcho como seu craque em 19 de julho de 2003. Antes disso, porém, ficou marcado na lembrança dos parisienses após passar duas temporadas no clube. Nesta quinta-feira (19), exatamente 15 anos após sua despedida, o PSG publicou uma homenagem ao “bruxo”.

“Há 15 anos Ronaldinho Gaúcho dizia adeus ao PSG. Qual a sua melhor lembrança do craque?”, pergunta a publicação, seguida de um vídeo com alguns dos melhores momentos dele vestindo a camisa do time. Além dos lances, o brasileiro também foi lembrado pelo carisma ao dançar em campo.

Ronaldinho Gaúcho foi revelado no Grêmio, onde jogou no profissional entre os anos de 1998 e 2001. Depois, foi para o Paris Saint-Germain, onde atuou por duas temporadas. No Barcelona, ficou entre 2003 e 2008, rumando para Milan, Flamengo, Atlético-MG, Querétaro e Fluminense, quando encerrou a carreira, em 2015. Pela Seleção Brasileira, atuou nas Copas de 2002 e 2006 e também nos Jogos Olímpicos de 2008.

Atabaque

Que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho é o rei dos roles aleatórios ninguém duvida, principalmente depois que o boa praça surgiu tocando atabaque na cerimônia de encerramento do Mundial de futebol, na Rússia. O, digamos, “samba russo” lembrou os momentos musicais da Seleção Brasileira de 2002 e precisou de poucos instantes para viralizar na internet, com criativa produção de memes. Logo, surgiram imagens de R10 nos mais diferentes cenários e companhias, de festa na piscina à bloco hospitalar, e foi impossível não lembrar momentos curiosos da carreira do gaúcho… como quando ele foi garoto propaganda da Traxx.

O fato aconteceu em 2011, quando a chinesa Traxx oficializou o então meio-campista do Flamengo como seu novo embaixador. Na época, a empresa afirmou que a escolha se deu pela trajetória de sucesso profissional e também pelas características da personalidade do atleta. Na ocasião, o coordenador de Comunicação marca, Dennis Renner, explicou que a alegria do craque corresponde ao conceito utilizado pela montadora: ‘é fácil ser feliz’. “O futebol do Ronaldinho sempre foi muito leve, bem humorado. É o velho futebol-arte que traz alegria a todos”, explicou Renner, em 2011. Se você acha que a história já é curiosa até aqui, é interessante lembrar que Ronaldinho Gaúcho chegou para substituir Ivete Sangalo, então garota propaganda da empresa.

