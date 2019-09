Ronaldinho Gaúcho parcela dívida de IPTU em Porto Alegre em 60 meses

Ronaldinho Gaúcho é gente como a gente! O jogador parcelou uma dívida de IPTU e taxa de coleta de lixo com a Prefeitura de Porto Alegre em 60 meses. A primeira parcela que o ex-jogador terá que pagar é no valor de R$ 145.282,04, que já foi quitada. O débito é referente a um imóvel localizado no bairro Restinga.

De acordo com a procuradora-chefe da Procuradoria de Assuntos Estratégicos e Fiscais da PGM, Bethania Flach, o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública deferiu pedido de tutela de urgência do Município e determinou que a dívida seja garantida pelo imóvel. Em caso de descumprimento, os processos de execução fiscal terão prosseguimento.

Deixe seu comentário: