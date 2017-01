Ronaldinho GaÃºcho pede conselhos a Zeca Pagodinho sobre carreira na mÃºsica

A volta de Ronaldinho Gaúcho aos campos pode estar ameaçada pelo desejo do jogador de seguir uma carreira na música. Na última semana, o craque e o irmão, Assis, que cuida de seus negócios, foram visitar Zeca Pagodinho em Xerém. R10 foi pedir conselhos ao sambista e deve até surgir uma parceria entre os dois.

Além de cantor e percussionista, Ronaldinho é compositor, já com cerca de 12 músicas registradas. Ele gravou com Wesley Safadão e viu uma composição sua ser cantada pela dupla João Lucas e Marcelo. No ano passado, chegou a fazer uma canção em homenagem aos Jogos Paralímpicos.

Comentários