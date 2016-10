Ronaldinho Gaúcho revela o maior arrependimento de sua carreira

Um dos maiores jogadores da história, eleito duas vezes o melhor do mundo e campeão da Champions League e da Copa do Mundo, Ronaldinho Gaúcho não é o tipo de cara que tem muitos arrependimentos na carreira. Na verdade, ele tem apenas um: não ter atuado por mais tempo ao lado de Lionel Messi, no Barcelona.

Ronaldinho era o craque do Barça quando Messi estreou profissionalmente na equipe, em 2004, com apenas 17 anos. O brasileiro ainda jogou por mais quatro anos depois disso antes de se mudar para o Milan, mas Messi ainda não era o cara que quebraria dezenas de recordes no futebol e um dos melhores da história – para muitos, ainda melhor que R10.

“Eu conquistei tudo o que eu queria e sou muito grato por isso. É claro, eu teria amado jogador mais com Messi, ele é um grande jogador e eu tenho muita satisfação por tê-lo ajudado no começo da carreira, com uma assistência para o seu primeiro gol. Teria sido ótimo jogar mais com ele, mas neste momento o meu tempo no Barça acabou e era hora de seguir para alcançar coisas novas e ter novos objetivos, então chegou a hora de eu ir embora”, disse em entrevista ao Gulf News.

“Messi é um grande jogador e a Argentina é uma grande equipe, eu acredito que eles têm uma chance real de vencer a próxima Copa do Mundo. Ele mostra que é o melhor todos os dias. Semana a semana continuando jogando em um nível que revela o quão bom ele é, então não precisa mostrar mais na Copa do Mundo, mas como meu amigo eu sempre desejo o melhor, como a todos os meus amigos”, finalizou.

