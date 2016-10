Ronaldinho Gaúcho se encontra com Maradona e revela que ele é seu “maior ídolo”

Ronaldinho Gaúcho participou de um encontro com o Papa Francisco, em Roma, nesta quarta-feira (12), e aproveitou que Diego Maradona estava por lá para abrir o coração para o craque argentino.

O brasileiro postou duas fotos ao lado do hermano, e se declarou para ele. “Obrigado meu Deus por mais esta alegria, estar aqui na presença do Papa abençoando todos nós atletas e familiares, uma vida de amor ao futebol. Estar abraçando este gênio que tenho o maior respeito e admiração, meu ídolo maior obrigado por tanto carinho, tuas palavras me enchem de emoção sempre!!! Gracias Don Diego e até mais tarde no estádio.”

Ronaldinho e Maradona vão participar de um jogo organizado pelo Papa para promover a paz. Além dos craques, outros grandes nomes do futebol mundial também vão jogar.

