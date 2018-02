Ronaldinho Gaúcho será capitão do Jogo da Solidariedade

Para promover os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco na redução das desigualdades, as Nações Unidas e a Liga dos Campeões da Europa realizam no dia 21 de abril um “Jogo da Solidariedade” com a participação de diversas estrelas do futebol mundial. O jogo será no Estádio de Genebra, na Suíça, e terá o brasileiro Ronaldinho Gaúcho e o português Luís Figo como capitães.

