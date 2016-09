Ronaldinho Gaúcho volta para sua ex-namorada após dois anos separados

O jogador Ronaldinho Gaúcho não está mais solteiro. Ele reatou o namoro com Priscilla Coelho após dois anos, e oficializou a relação no aniversário dela em Belo Horizonte.

Priscilla fez uma festa para a família e amigos mais íntimos. Discreto, jogador aparece com ela em duas fotos, na companhia das amigas da namorada. Em uma delas, a moça escreveu: “Eu, a minha melhor surpresa e minhas Luluszinhas”. Após a festa, Priscilla foi vista de mãos dadas com o craque a caminho do Rio de Janeiro.

Como ele não curte ser marcado em registros, Priscilla está proibida de fazer check in no condomínio do jogador, na Barra da Tijuca, no Rio. Foi isso que acabou com o namoro dos dois em 2014. Segundo pessoas próximas a Ronaldinho, ele não curtia o jeito, digamos, expansivo de Priscilla, que fazia questão de mostrar que era a eleita do jogador na época. (AG)

Comentários