Ronaldinho, Roberto Carlos e Maradona disputarão “jogo da paz” em Roma

O jogador Ronaldinho Gaúcho, o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos e o argentino Diego Armando Maradona serão alguns dos destaques que disputarão nesta quarta-feira (12), no Estádio Olímpico de Roma, o jogo amistoso “Unidos pela Paz” promovido pelo papa Francisco.

O objetivo da partida é apoiar os programas sociais da Fundação Scholas e arrecadar fundos para ajudar as vítimas do terremoto que abalou o centro da Itália em agosto. O jogo também contará com a presença dos argentinos Hernán Crespo, Diego Perotti, Lucas Biglia, Nicolás Burdisso, os brasileiros Cafu e Aldair e do italiano Francesco Totti, entre outros.

Antes da partida, todos os participantes irão ao Vaticano, onde serão recebidos em reunião privada pelo papa, que os entregará um ramo de oliveira como símbolo de paz.

