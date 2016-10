Ronaldo Fenômeno diz que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo

Ao ser questionado quem é o melhor do mundo no futebol, o ex-jogador Ronaldo Nazário, que já foi eleito três vezes pela Fifa, não ficou em cima do muro e falou sobre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

“São três fenômenos. Também incluiria Luis Suárez no grupo de craques. Mas, a essa altura, escolho Cristiano como melhor porque joga no Real Madrid”, disse. Além de enaltecer o jogador português, favorito pelas conquistas da Liga dos Campeões e da Eurocopa neste ano, Ronaldo fez coro por Philippe Coutinho, do Liverpool, no Real Madrid.

Comentários