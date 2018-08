Ronaldo Fenômeno recebeu alta de um hospital em Ibiza após uma internação por forte gripe

O ex-jogador brasileiro Ronaldo recebeu alta nesta terça-feira (14) de um hospital em Ibiza após sofrer uma forte gripe enquanto estava de férias na ilha espanhola. Inicialmente, o Fenômeno deu entrada no setor de emergência do Hospital de Can Misses, mas foi transferido horas depois para a Policlínica após os exames preliminares.

O ex-atacante do Real Madrid, de 41 anos, foi internado na sexta-feira após ser diagnosticado com pneumonia, de acordo com a mídia da Espanha. Nesta terça-feira, Ronaldo usou publicação no Instagram para informar que já estava em casa e em bom estado de saúde.

“Já estou em casa depois de alguns dias na clínica. Obrigado a todos pelos comentários carinhosos e energia positiva”, escreveu o ex-jogador. “Agora vamos focar no futebol! Essa temporada vai ser incrível e promete muitas novidades”, acrescentou.

“Meu amor está de volta em casa. E a Nina e Paçoca não desgrudam dele. Te amamos muito muito muito”, disse a namorada do Fenômeno, Celina Locks, ao postar uma foto em seu perfil numa rede social.

Segundo as informações divulgadas, Ronaldo saiu pelo setor dos fundos do hospital na Espanha por volta das 10h30 (5h30 pelo horário de Brasília) a fim de evitar o contato da imprensa, que aguardava para segunda-feira a sua liberação.

Ronaldo se aposentou do futebol em 2011, após carreira de sucesso jogando por Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter de Milão, AC Milan, Real Madrid e Corinthians, além da seleção brasileira, pela qual foi campeão do mundo em 1994 e 2002.

Ronaldo ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo em 1997 e 2002.

Novidades

Na mensagem dedicada aos fãs, Ronaldo mencionou “novidades”. As notícias poderão estar relacionadas com as informações de imprensa brasileira, de que o antigo craque se prepara para comprar o Real Valladolid, clube que terminou em sétimo no segundo escalão do futebol espanhol.

Em maio uma matéria do jornal O Globo abordava a possibilidade do ex-jogador, aos 41 anos, voltar ao futebol. Ele estaria negociando a compra de um clube espanhol – o Valladolid. A notícia, depois negada pelo clube, dizia que a venda estaria quase fechada, por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões). O clube integra segunda divisão da Espanha.

Ronaldo mora em Madri e chegou a conversar com outros dois clubes: o Getafe, que terminou o Espanhol em oitavo lugar, e o Tenerife, também da segunda divisão espanhola. Mas não houve acerto.

Em 2014, o ex-jogador passou por uma experiência no ramo. Tornou-se sócio do Fort Lauderdale Strikers, da NASL (North American Soccer League), a segunda competição nacional dos Estados Unidos, atrás da MLS (Major League Soccer). A aventura durou pouco mais de dois anos. Em 2017, ele encerrou sua participação acionária (20%). Especulava-se que passaria a investir no futebol chinês, mas Ronaldo mirou no seu atual território, a Espanha.

Agora, resta aguardar que as “novidades” se concretizem.

