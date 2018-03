A Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto firmou nessa terça termo de contrato com os ministérios da Cultura e da Educação para gerir a Cinemateca Brasileira. Com o contrato, a Acerp assumirá a gestão integral dos núcleos de Preservação, Documentação e Pesquisa, Difusão, Administração e Tecnologia da Informação da Cinemateca. A vigência do contrato é até 2021.

