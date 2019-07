Rosa Pink realiza primeira edição do Dia da Autoestima neste sábado (27)

A Rosa Pink Centro Técnico da Beleza, de Canoas (RS), está realizando uma campanha via redes sociais, com apoio espontâneo de influenciadoras digitais, que mobilizará mulheres que necessitam e tem interesse em resgatar a sua autoestima, que de alguma forma foi afetada, seja por problema financeiros, por tragédia, doença ou qualquer outro motivo. Nesta primeira edição de julho, que contou com uma embaixadora local, Letícia Swaroviski, três candidatas foram selecionadas e neste sábado (27) receberão um dia com tratamento especial na Rosa Pink Centro Técnico da Beleza.

Estas mulheres serão avaliadas individualmente pela profissional Janaina Campiol, instrutora e técnica em micropigmentação avançada, também cabelo e maquiagem com a profissional Cláudia Francisca. Nesta ação social que tem como objetivo acarinhar a mulher e resgatar o seu amor próprio, sua autoestima, a Rosa Pink Centro Técnico da Beleza também contou com o apoio da Doceria Margoul, do Sempre Bem Coffee e da fotógrafa Mariana Carlesso.

A nova ação do Dia da Autoestima será lançada dia 2 de agosto nas redes sociais da Rosa Pink. Para participar é preciso enviar o argumento “Por que eu mereço resgatar a minha autoestima”, na rede social da atual embaixadora, até a data limite definida, então todos as histórias serão avaliadas pela equipe da Rosa Pink e serão selecionadas três pessoas para uma transformação. Mais informações pelas redes sociais: @janainacampiol, @rosapinkcentrotecnico

