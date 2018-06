Rosario promove Arraial dos Solteiros

Brincando com uma das datas mais apaixonadas do calendário, o Rosario Resto Lounge promove amanhã, 12 de junho, “Dia dos Namorados”, o “Arraial dos Solteiros”.

O evento acontece junto com o projeto fixo da casa, “Bendita Terça”, e terá como atração musical a dupla sertaneja Sullivan & Matheus, além de set do DJ Residente Marco Fanfa e do DJ convidado Felipe Pavão.

Sullivan & Matheus – Crédito Suzane Loewenthal-1

Sullivan & Matheus – Crédito Suzane Loewenthal

Para aquecer à noite, Pescaria com premiação em doses de drinks serão distribuídas para os clientes.

O Rosario Resto Lounge fica na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h e o show inicia 22h30min. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 50,00.

Deixe seu comentário: