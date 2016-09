Rosberg vence o GP da Itália deste domingo com Hamilton em segundo lugar

Tudo estava encaminhado para Lewis Hamilton aumentar ainda mais sua vantagem no campeonato, mas uma largada ruim deu a chance de que Nico Rosberg precisava para bater o companheiro e diminuir para apenas dois pontos a diferença entre os dois na briga pelo título.

O inglês, que dominou os treinos e parecia amplamente superior ao alemão, chegou a cair para sétimo nas primeiras curvas, mas se recuperou para chegar em segundo no GP da Itália deste domingo (04).

A Ferrari chegou a andar em segundo e terceiro em casa, mas não teve ritmo para segurar as posições e ficou com o terceiro lugar com Sebastian Vettel e quarto com Kimi Raikkonen.

Largando em 11º, Felipe Massa conseguiu algumas posições e terminou em nono. Já a corrida de Felipe Nasr acabou logo no início, após um toque com Jolyon Palmer.

Com o resultado, a vantagem de Hamilton, que terá de 19 pontos há duas semanas, agora é de dois (250 a 248) com sete provas para o final do campeonato. A próxima etapa será em Cingapura, em duas semanas.

